كومباني: الانطلاقة القوية لمانشستر سيتي تفرض علينا الالتزام بالهدوء

حث فينسن كومباني، قائد مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، زملاءه في الفريق على الحفاظ على تماسكهم وهدوئهم في ظل سعيهم للفوز بالألقاب بعد أن حققوا 16 فوزًا على التوالي.

وحافظ سيتي على انفراده بصدارة الدوري الممتاز، متفوقًا بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه بعد الفوز 2-صفر على ليستر سيتي السبت الماضي.. كما تأهل الفريق إلى أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا دون هزيمة في أول أربع جولات من دور المجموعات.

وقال كومباني لموقع النادي على الإنترنت: “قدم الفريق أداءً استثنائيًا.. لكن الحديث عن نهاية الموسم لا يزال مبكرًا.. يلزمنا تنحية هذا الموضوع جانبًا قليلًا والتركيز فقط على مباراتنا المقبلة.

“آمل أن نواصل هذه البداية المميزة.. أعتقد أننا عندما نوسع الفارق بهذه الطريقة يكون هدفنا تعزيز الثقة في قدرتنا على تحقيق المزيد والمزيد”.

وأضاف: “لم نحصل على جائزة بسبب هذا الأداء بعد.. ومن ثم فهناك أكثر من سبب يدعونا للحفاظ على هدوئنا.. أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية لمسيرة جميلة تكلل بالنجاح”.

واحتل سيتي بقيادة بيب غوارديولا المركز الثالث في الدوري في الموسم الماضي، وأنهى الموسم دون الفوز بأي لقب وهذا ما يخشى كومباني تكراره.

وقال كومباني: “لعبنا بشكل جيد في الموسم الماضي -أيضا- ولهذا يجب أن نبقى حذرين فالمسألة لا تتعلق فقط بكيفية الأداء ولكن بحجم قدرتك على تحقيق الإنجازات على أرض الملعب”.

وسيلتقي سيتي مع فينوورد الهولندي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، غدا الثلاثاء.