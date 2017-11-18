مانشستر سيتي يتخطى ليستر ويحقق انتصاره 16 على التوالي.. هذا ترتيب الدوري الإنجليزي

ساعدت لمسة من مدى قريب، من غابرييل جيسوس، وتسديدة رائعة من كيفن دي بروين، مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على الفوز 2-صفر، على مستضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، محققًا انتصاره 16 على التوالي، بجميع المسابقات.

ورغم فوز سيتي، لكن الوضع كان يمكن أن يتغير، لو حصل فينسن كومباني على أكثر من الإنذار، الذي أعطاه له الحكم، بعد مخالفة ضد جيمي فاردي، بعد ثلاث دقائق، من أول مباراة له، بعد عودته من الإصابة.

وخرج جون ستونز، مدافع سيتي، مصابًا، لكن الفريق الضيف، تقدم بهدف رائع، قبل نهاية الشوط الأول، عندما كسر ديفيد سيلفا مصيدة التسلل، ومرر إلى جيسوس، الذي شارك في التشكيلة الأساسية، بدلاً من سيرجيو أغويرو، ليضع الكرة في الشباك، من مدى قريب.

وجاء الهدف الثاني لسيتي، في الدقيقة 49، بعدما ارتدّت تسديدة هاري مغواير من القائم، على الجانب الآخر من الملعب.. وتحول سيتي من الدفاع للهجوم، وانطلق الفريق الضيف للأمام، وسدد دي بروين كرة لا تصد، من عند حافة منطقة الجزاء.