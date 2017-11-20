إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد ينافس على لقبي الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا

قال المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش، إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديًا كبيرًا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي؛ بفضل تشكيلته، التي أصبحت الأكثر قوة.

وعاد إبراهيموفيتش، وبول بوغبا، وماركوس روخو إلى تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ما ساهم في فوز يونايتد 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق ثمان نقاط عن جاره مانشستر ستي المتصدر.

وبعد فوزه في أول أربع جولات من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أصبح يونايتد بحاجة إلى نقطة وحيدة في آخر جولتين لضمان التأهل لدور الـ16، وسيلتقي مع بازل السويسري، الأربعاء المقبل.

وأكد إبراهيموفيتش أن فريقه يرغب في الفوز بثنائية من الألقاب؛ بالجمع بين اللقبين المحلي والأوروبي هذا الموسم.

وأضاف:”أعتقد أن هناك إمكانية لكل شيء.. نحن أكثر قوة هذا الموسم، ونعتقد أن بوسعنا تحقيق هذا الإنجاز، هذا هو هدفنا.. الفوز بالألقاب”.

وأردف اللاعب السويدي: “أعتقد أن بوسعنا مطاردة سيتي. ولم لا.. هذا الأسبوع كان المدرب سعيدًا للغاية بسبب وجود تشكيلة كاملة، وهو يعرف ما يقوم به، حتى عندما تكون الخيارات محدودة؛ لأنه مدرب ناجح يحقق الانتصارات في كل موسم”.

وعاد إبراهيموفيتش وروخو إلى تشكيلة يونايتد بعد غياب طويل؛ بسبب إصابتين خطيرتين في الركبة تعرضا لهما في الموسم الماضي، وجلسا على مقاعد البدلاء، بينما شارك اللاعب السويدي في المراحل الأخيرة من المباراة.

وعاد الفرنسي الدولي بوغبا بعد تعافيه من إصابة في أربطة الفخذ الخلفية، وهز الشباك في أول مباراة له منذ سبتمبر / أيلول.