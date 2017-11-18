بوغبا يعود ليقود مانشستر يونايتد لتجاوز نيوكاسل.. هذا ترتيب الدوري الإنجليزي

أحرز بول بوغبا هدفًا، وصنع آخر، في عودته، بعد غياب استمر شهرين؛ بسبب الإصابة، ليقود مانشستر يونايتد، للفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، باستاد أولد ترافورد، اليوم السبت، ويحافظ فريق المدرب جوزيه مورينيو، على علامة النجاح الكاملة، على أرضه.

وتعين على يونايتد تعويض تأخره، لينتزع النقاط الثلاث، التي أبقته على بعد ثماني نقاط، من مانشستر سيتي المتصدر، بعدما وضع دوايت جايل، فريق المدرب رفائيل بنيتز في المقدمة، في الدقيقة 14.

وتسبب ذكاء بوغبا، لاعب منتخب فرنسا، على الكرة، في هدف التعادل في الدقيقة 37، إذ أرسل كرة عرضية، إلى مواطنه أنطوني مارسيال، الذي وضعها برأسه في الشباك.

وتقدم يونايتد قبل نهاية الشوط الأول، عندما قابل كريس سمولينغ بضربة رأس، تمريرة عرضية رائعة من آشلي يانغ، ثم جعل بوغبا النتيجة 3-1 في الدقيقة 54، من مسافة قريبة، بعد كرة بالرأس من ماركوس راشفورد، عقب تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو.

وأحرز لوكاكو-الذي لم يهز الشباك في آخر سبع مباريات، بجميع المسابقات- هدفه 12 هذا الموسم، قبل 20 دقيقة على النهاية، وبعدها أشرك مورينيو، المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، في ظهوره الأول، منذ إصابته بقطع في أربطة الركبة، في أبريل نيسان.