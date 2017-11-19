أحد الهواة يسجل هدفًا مذهلًا قد ينافس على جائزة “بوشكاش” (فيديو)

اكتسب دانيال دوبيدات المهاجم غير المحترف شهرة كبيرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بفضل هدف رائع سجله في مباراة للهواء في إنجلترا.

وأحرز دوبيدات هدفه لصالح فريقه ورسسترشاير في الفوز ضد شيفيلد يوم السبت، حيث كان التعادل بهدفين لكل فريق يسيطر على المباراة قبل نهايتها بدقائق.

إذ تألق روبيدات وأخرج لحظة سحرية من مستودعه عندما تلقى كرة طويلة واستقبلها على فخذه واستدار وتخلص من مدافع ولعبها مباشرة في المرمى من داخل منطقة الجزاء دون أن تنزل الكرة على الأرض أو يفقد التحكم بها.

وهذا الهداف الرابع لدوبيدات البالغ عمره 25 عامًا هذا الموسم، وتسبب في عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رشحه الكثيرون للمنافسة على جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العام.