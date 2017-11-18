محمد صلاح يقود ليفربول لنصر جديد.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم المصري الدولي الفذ، محمد صلاح، تألقه، وممارسة هوايته في هز الشباك، مع فريقه ليفربول، وأحرز ثنائية؛ ليقود الفريق إلى فوز ثمين 3 / صفر، على ساوثهامبتون، اليوم السبت، في المرحلة الثانية عشرة، من الدوري الإنجليزي.

واستعاد آرسنال نغمة الانتصارات في المسابقة، بفوز ثمين 2 / صفر على جاره توتنهام، في لقاء “ديربي لندن”، بافتتاح مباريات المرحلة، التي شهدت اليوم -أيضًا- فوز تشيلسي حامل اللقب، على مضيفه ويست بروميتش ألبيون 4 / صفر، ومانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي 2 / صفر، وبورنموث على هيدرسفيلد 4 / صفر، وبيرنلي على سوانسي سيتي 2 / صفر، وتعادل كريستال بالاس مع إيفرتون 2 / 2 .

على استاد “آنفيلد”، واصل صلاح تألقه في الموسم الحالي، وسجل هدفين؛ ليقود ليفربول إلى الفوز الثالث على التوالي؛ ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط أمام آرسنال.

كما رفع صلاح رصيده إلى تسعة أهداف؛ ليقفز إلى صدارة قائمة هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد، أمام الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام الذي فشل اليوم، في هز شباك آرسنال.

وأصبح صلاح، أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل تسعة أهداف في أول 12 مباراة في الدوري، متفوقًا على فاولر، الذي أحرز ثمانية أهداف، بعدما سدد كرة مذهلة من 20 مترًا في الشباك، أتبعها بلمسة بسيطة من مدى قريب، في الشوط الأول.