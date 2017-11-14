مارادونا يدعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا (فيديو)

أعرب الأرجنتيني دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم ومدرب الفجيرة الإماراتي، عن أمنيته في تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا.

وقال مارادونا في تصريحات تلفزيونية: “أنا دييغو أرماندو مارادونا وأؤيد محمد صلاح.. هو نجم حقق نجاحًا كبيرًا مع روما وكذلك مع ليفربول، هو لاعب رائع ويستحق هذه الجائزة”.

ودخل صلاح القائمة النهائية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” التي تضم خمسة لاعبين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، مع كل من زميله في ليفربول ولاعب منتخب السنغال ساديو ماني، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب الجابون وبروسيا دورتموند، ولاعب تشيلسي ومنتخب نيجيريا فيكتور موسيس، ونابي كيتا لاعب لايبزيغ ومنتخب غينيا.