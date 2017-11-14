مارادونا: لا أتخيل مشاهدة كأس العالم بدون إيطاليا

أعرب الأرجنتيني دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم ومدرب الفجيرة الإماراتي، عن أسفه لفشل منتخب إيطاليا “إحدى الدول الكبرى والتاريخية” بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، غداة سقوطه في الملحق الأوروبي أمام السويد.

وقال مارادونا، اللاعب السابق لنادي نابولي الإيطالي، عبر حسابه على فيسبوك: “أنا آسف كثيرًا لفشل إيطاليا بالتأهل إلى المونديال، أعطى الإيطاليون رونقًا دائمًا لكؤوس العالم”.

وأضاف مارادونا في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: “شاهدت المباراة وأعتقد أن إيطاليا لعبت كما ترغب السويد، من خلال العرضيات، والسويد تملك قلبي دفاع عملاقين، المنافسة تزداد صرامة”.

وختم مارادونا الذي دافع عن ألوان نابولي 7 أعوام: “من المحزن أن تبقى إيطاليا، إحدى الدول الكبرى والتاريخية، على باب المونديال في روسيا”.