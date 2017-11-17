بيتر تشك: على آرسنال الفوز في مباراة توتنهام “الحماسية”

قال بيتر تشك، حارس آرسنال، إن على فريقه الفوز في قمة شمال لندن “الحماسية” أمام توتنهام هوتسبير، غدًا السبت.

ووصف تشك هذا الفوز بأنه سيكون رسالة قوية للغريم توتنهام، وكذلك لبقية المنافسين الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت المرة الأخيرة التي فاز فيها آرسنال على جاره توتنهام في مباراة بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2015، لكنه أخفق في هزيمته في الدوري منذ 2014.

وتعادل الفريقان أربع مرات، بينما خسر آرسنال مرتين في آخر ستة لقاءات في الدوري جمعت بين الفريقين.

ومع تقدم مستوى توتنهام في السنوات الأخيرة، أصبحت قمة شمال لندن أكثر تقاربًا في المستوى. وحث تشك زملاءه في آرسنال على تحقيق انتصار لا يُنسى على ملعب الإمارات.

وقال تشك لموقع آرسنال على الإنترنت: “في هذه الأجواء والحماس بين الجمهور.. يلزمك تحقيق الفوز في مباراة مثل هذه. ليس فقط لأنها مباراة قمة؛ ولكن أيضًا لأنها في مواجهة فريق ينافسنا في احتلال مركز في المربع الذهبي، في مثل هذه المباريات تحتاج أن تكون حريصًا على الفوز بالنقاط الثلاث”.

وأضاف: “المباراة تعني الكثير للجميع، وهذا يشكل ضغطًا إضافيًا على اللاعبين. أعتقد أن هذه المواقف تساعد في الغالب على رفع مستوى وأداء اللاعبين. الأجواء تضيف نوعًا من الخصوصية للمباراة عند اللاعبين”.

ويحتل آرسنال المركز السادس برصيد 19 نقطة جمعها بالفوز في ست من 11 مباراة خاضها في الدوري، ويتأخر بأربع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثالث وبفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.