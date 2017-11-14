تشيك حارس آرسنال: توتنهام يجب أن يفوز بلقب لإثبات تطوره

قال بيتر تشيك، حارس آرسنال، إن التفوق على الغريم توتنهام هوتسبير في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يشكل أولوية لفريقه، مشيرًا إلى أن فريق ماوريسيو بوكيتينو يجب أن يفوز بلقب لإثبات إلى أي مدى تطور بالفعل تحت قيادة مدربه الأرجنتيني.

وخلال الموسم الماضي، أنهى توتنهام الدوري في مركز أفضل من آرسنال لأول مرة منذ 22 عامًا إذ حلّ وصيفًا للبطل تشيلسي.

أما فريق المدرب آرسين فينغر فاحتل المركز الخامس، وفقد فرصة المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لكنه أنهى الموسم بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة خلال 4 سنوات.

وقال تشك لمحطة “سكاي سبورتس”: “يأتي دائمًا عام غريب تتغير فيه الأمور، لكن المهم بالنسبة لنا أن ننافس مع بقية الفرق على لقب الدوري الممتاز.. وسننافس لتحقيق المجد”.

وأضاف: “لا ننافس توتنهام فقط، وعندما تفوقنا عليهم في الترتيب قبل عامين شعرنا بالإحباط لأننا لم نحرز اللقب، وهدفنا هو التتويج باللقب وتحقيق نجاح خلال الموسم وليس بالضرورة النظر لما يفعله توتنهام”.

ونافس توتنهام تحت قيادة بوكيتينو خلال الموسمين الماضيين على لقب الدوري كما أصبح ضمن فرق الصفوة في دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريال مدريد وبروسيا دورتموند هذا الموسم.

لكنه عجز عن الفوز بأي لقب كبير منذ أن تُوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008 ويرى تشك أن الفوز بلقب أمر ضروري لتوتنهام من أجل تطوره.

وتابع: “هناك حلقة مفقودة دومًا لديهم، لكن يمكنني القول إن بوكيتينو صنع الفارق، ونافس الفريق خلال السنوات الأخيرة لكن يجب أن يتأكد من قدرته على الفوز بلقب لإظهار مدى تطوره”.

ويحتل آرسنال المركز السادس حاليًا في الدوري قبل أن يستضيف توتنهام ثالث الترتيب في إستاد الإمارات، يوم السبت المقبل، في الدوري الممتاز.