آرسنال يطلب هذا المبلغ للتخلي عن أوزيل لمانشستر يونايتد

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن إدارة آرسنال طلبت الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه الألماني مسعود أوزيل في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وينتهي عقد أوزيل (29 عامًا) مع آرسنال الصيف المقبل، حيث يمكنه الرحيل مجانًا ويرفض تجديد عقده بسبب رفض إدارة الغانرز زيادة أجره الأسبوعي إلى 170 ألف يورو مع ارتداء القميص رقم 10.

وانضم أوزيل إلى آرسنال صيف العام 2013 قادمًا من رسال مدريد الإسباني مقابل 50 ميون يوور، ما جعله أغلى لاعب ألماني على مر التاريخ.

ويأتي هذا بعد تقارير كشفت عن رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات أوزيل بناءً على رغبة مدرب الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك أوزيل في 170 مباراة مع آرسنال في جميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 59.

ويرتبط أوزيل كذلك بالعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة.