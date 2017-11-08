مسعود أوزيل يضع شرطًا جديدًا لتمديد عقده مع آرسنال

ما زال فريق آرسنال الإنجليزي يأمل في الحفاظ على نجميه الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز، اللذين ينتهي عقدهما في صيف 2018، وبإمكانهما التفاوض مع فريق جديد منذ كانون الثاني / يناير 2018 .

وذكرت صحيفة ” ذي صن ” البريطانية أن النجم الألماني ما زال مصرًا على رفع راتبه لتمديد عقده، لكنه أضاف أيضًا الحصول على رقم “10 ” في الفريق وهو الرقم الذي يحمله حاليًا الإنجليزي جاك ويلشير.

ويرتدي أوزيل الرقم “11 ” حاليًا، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني، ويرغب في ضعفه تقريبًا.

ويمر النجم الألماني بفترة سيئة، حيث اكتفى هذا الموسم بهدف وحيد وتمريرتين حاسمتين، وهي أرقام أقل من المتوسط، حيث يعتبر أوزيل من أفضل صانعي الفرص في البطولات الأوروبية الكبرى.

وتراقب عدة أندية وضعية النجم الألماني، من بينها مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يملك علاقات جيدة مع أوزيل.