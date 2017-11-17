ويليان: حفاظ تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي “صعب” في ظل تألق مانشستر سيتي

قال البرازيلي الدولي ويليان لاعب خط وسط تشيلسي إن فريقه اللندني سيقاتل حتى النهاية للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه يواجه تحديًا قويًا من جانب المتألق مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة.

وفاز سيتي في عشر من 11 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، وحاليًا يحتل قمة الترتيب متفوقًا بفارق تسع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال ويليان لبرنامج فوتبول فوكاس الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن “الأمر في غاية الصعوبة.. مانشستر سيتي يقدم أداء جيدًا جدًا لكني أعتقد أن بإمكاننا القتال حتى آخر مباراة من أجل الحفاظ على اللقب”.

ويحتل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير المركزين الثاني والثالث بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي.

وأضاف ويليان أنه “من الصعب أن تلعب وأنت تحمل لقب العام السابق، وأن تقاتل للحفاظ على اللقب بينما تسعى كل الفرق للفوز على تشيلسي”.

وسيحل تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ضيفًا على وست بروميتش البيون صاحب المركز 16 غدًا السبت.