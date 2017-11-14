مورينيو ينصب شباكه على بديل بوغبا

وضع جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد نصب عينيه التعاقد مع كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل ليكون بديلًا للفرنسي بول بوغبا.

وتأثر يونايتد بغياب بوغبا الطويل بسبب الإصابة وتراجع خلف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثمانية نقاط بعد نهاية 11 جولة من المسابقة.

ويفكر مورينيو في تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية لكن إدارة النادي طلبت منه بيع بعض اللاعبين أولًا قبل التعاقد مع غيرهم.

وفي الوقت الذي أشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب البرتغالي في طريقه إلى باريس سان جيرمان إلا أنه طلب المزيد من الأموال لإنفاقها على اللاعبين لكن النادي طلب منه التخلص من لوك شو أولًا مقابل 20 مليون جنيه قبل التعاقد مع سولير.

وذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن سولير بات المطلب الأساسي لمورينيو ، حيث تألق اللاعب البالغ عمره 20 عامًا وقاد فالنسيا لمنافسة برشلونة على صدارة الليغا باحتلال المركز الثاني متأخرًا بأربع نقاط عن النادي الكتالوني.

ولا يزال يونايتد غير راغب في شراء جناح ومستاء من عدم قدرته على ضم الكرواتي إيفان بيريشيتش، ولكن سولير سوف يقدم المزيد من الخيارات في وسط الملعب خاصة في ظل إصابة بوغبا.

ومن المرجح أن يكلف سولير النادي الإنجليزي 40 مليون استرليني للحصول على خدماته من فالنسيا وربما يتم تقديم أندرياس بيريرا إلى النادي الإسباني كجزء من الصفقة.

ويرى فالنسيا أن هذا المبلغ لا بأس به في ظل الديون وكذلك رغبة النادي في تأمين التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم ما يعني أنه يحتاج لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى.

وهذا يعني أن فالنسيا لا يريد بيع أحد أفضل لاعبيه إلى في حال تلقيه عرضًا كبيرًا خاصة في ظل ما يتردد عن أن اللاعب هو “ديفيد سيلفا” الجديد خاصة وأن لاعب وسط مانشستر سيتي نشأ أيضا في فالنسيا.