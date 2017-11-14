أغويرو يستأنف علاقته مع صديقته المطربة الحسناء (صور)

استأنف سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين، علاقته الرومانسية مع صديقته السابقة، مطربة البوب الحسناء، كارينا تيغيدا، بعد انفصالهما قبل نحو ثلاثة شهور، وقبل تعرض المهاجم لحادث سيارة في أمستردام، تسبب في كسر أحد ضلوعه، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت كارينا، البالغ عمرها 31 عامًا، بعد عودتها إلى أغويرو: “علاقتنا على ما يرام، ونتحدث طوال الوقت، ونرى كيف تسير الأمور بيننا”.

وكشفت عن أنها عادت لمتابعة أغويرو، البالغ عمره 29 عامًا، مجددًا على إنستغرام، حيث نشر كلاهما تعليقات، تشير إلى اقتراب استئناف العلاقة.

Hoy show! #Karinaenmedanos A post shared by Karina (@kariprinceoficial) on Nov 4, 2017 at 3:44pm PDT

ونشر أغويرو، الذي أصبح هداف سيتي التاريخي، برصيد 177 هدفًا، متجاوزًا رقم إريك بروك، صورة لنفسه، وهو يرتدي سترة رعاة البقر وبنطلون جينز، وعلق عليها، قائلاً: “ابتسم دائمًا للحياة”.

وارتبط أغويرو بصديقته كارينا قبل خمس سنوات، قبل انفصالهما أواخر أغسطس/آب الماضي، واستأنفا علاقتهما، بعد رحلة قامت بها المطربة الشهيرة إلى بريطانيا؛ لرؤية صديقها.

Siempre con sonrisa a la vida ! Always smile to life !!! ???????????? A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Oct 23, 2017 at 9:31am PDT

وقال أحد المقربين من كارينا: “سافرت إلى إنجلترا؛ لوضع علاقتها مع سيرجيو على المسار الصحيح مجددًا.. عادا معًا بعد فترة توقف قصيرة”.

ويتردد، أن سبب انفاصلهما، رغم حضورهما حفل زفاف ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو في بوينس آيرس نهاية يونيو/حزيران الماضي، هو انشغالهما كثيرًا، وبعدهما عن بعض لمسافة آلاف الأميال؛ بسبب ارتباط كل منهما بعمله.

كما تردد، أن كارينا غضبت من أغويرو؛ لحضوره حفلاً خاصًا بصحبة زملائه في المنتخب وعارضات أزياء، خلال فترة قصيرة، زار خلالها بلاده؛ لخوض مباراة مع المنتخب.