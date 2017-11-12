إنتر ميلان يدرس ترميم دفاعاته من برشلونة أو مانشستر سيتي

المصدر: د -ب-أ

يدرس نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضم البلجيكي توماس فيرمايلين، مدافع نادي برشلونة الإسباني لتدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية تقريرًا قالت فيه إن تفكير إدارة إنتر في ضم فيرمايلين جاء بعد خروجه من حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفي حالة فشل ضم فيرمايلين، وضع لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر، اللاعب إلياكويم مانغالا مدافع مانشستر سيتي الحالي، ليكون بديل فيرمايلين.

وقالت الصحيفة إن هناك مفاوضات بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان من أجل حسم الصفقة على سبيل الإعارة، بعد أن فشل مانغالا في إقناع بيب غوارديولا بإمكانياته هذا الموسم.

ولم يلعب مانغالا مع السيتي سوى 19 دقيقة فقط هذا الموسم.