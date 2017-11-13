أتلتيكو مدريد يُغري أوزيل بالعودة إلى الدوري الإسباني

أجرى أتلتيكو مدريد اتصالات مع الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي لإعادته إلى الدوري الإسباني.

ويمكن لأوزيل أن ينتقل مجانًا إلى أي نادٍ يريد الصيف المقبل، نظرًا لانتهاء عقده مع الغانرز.

ويتطلع دييغو سيميوني للاستفادة من عدم وضوح الرؤية بشأن أوزيل في ملعب الإمارات من خلال تقديم راتب أسبوعي له يبلغ 200 ألف إسترليني مع مبلغ ضخم يحصل عليه اللاعب عند التوقيع المجاني، حيث لن ينال آرسنال أي مقابل من هذه الصفقة.

ورغم ذلك يتردد أن أوزيل طلب من آرسنال 330 ألف إسترليني أسبوعيًا لكن في ظل عدم وجود عروض من أندية كبرى سيقلل اللاعب قيمة الراتب الأسبوعي إذا كان جادًا في البقاء في النادي أو العودة إلى إسبانيا.

ويحرص أتلتيكو مدريد على إضافة خيارات هجومية الصيف المقبل وأوزيل سيُرضي الجماهير في حال رحيل ساؤول نيغيز إلى مانشستر يونايتد.