صحيفة إنجليزية: نادي الهلال السعودي سيحصد 20 مليون يورو بسبب بوناتيني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن نادي الهلال السعودي قد يحصد نحو 20 مليون يورو من وراء بيع لاعبه المعار لولفرهامبتون، البرازيلي ليو بوناتيني.

وبحسب صحيفة “تايم توك” فإن ولفرهامبتون سيواجه منافسة شرسة من أندية عدة في البريميرلييغ ترغب في ضم اللاعب وإنه قد يتوجب على فريقه دفع نحو ٢٠ مليون يورو.

وبوناتيني هو هداف الشامبيونشيب مع ولفرهامبتون حيث سجل 10 أهداف في 14 مباراة مع الفريق كما يعد صانع اللعب الأفضل أيضًا.

يذكر أن ولفرهامبتون له الأفضلية في ضم اللاعب نظير 5 مليون يورو لكن في حال تقدمت أندية أخرى بعروض مالية أفضل فسيتم النظر في عروضها.