نادي الهلال ينتظر أرباحًا قياسية بنهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف على الرقم

توقعت تقارير صحفية سعودية، أن يحقق نادي الهلال مبلغًا يقارب 11 مليون ريال، من بيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الزعيم وأوراوا الياباني يوم الـ 18 من نوفمبر الجاري على ستاد الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال حمد الصويلحي الصحفي المقرب من نادي الهلال، إن المبلغ سيتحقق مع بيع كافة تذاكر المباراة.

وتشهد المملكة العربية السعودية إقبالًا كبيرًا على تذاكر المباراة، خاصة مع إعلان أكثر من ناد سعودي دعمه للهلال، وتسيير رحلات لدعم الزعيم في المباراة النهائية.

وأعلنت شركة صلة الرياضية، الشريك التسويقي لنادي الهلال السعودي، أسعار تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيقام، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ويجمع الهلال بنظيره أوراوا الياباني.

وذكرت الشركة، أن التذاكر ستُطرح للبيع، يوم الأربعاء المقبل، في منافذ “ملعب الأمير فيصل بن فهد” و”نادي الهلال”، من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساء.

وحددت الشركة أسعار التذاكر على النحو الآتي:

الموحدة 50 ريالًا، الممتازة 500 ريال، الفضية 4000 ريال، والذهبية 7000 ريال.

ويُتوقَّع أن يجني نادي الهلال عوائد مالية من التذاكر، تتجاوز حاجز الاثني عشر مليون ريال.

يُذكر أن سعة ملعب الملك فهد الدولي تصل إلى 62 ألف مقعد.