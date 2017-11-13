مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض قياسي لضم أسينسيو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم مبلغ قياسي للتعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 177 مليون جنيه إسترليني، لضم أسينسيو البالغ من العمر 21 عامًا.

وأشارت صحيفة “دون بالون” إلى أن هذا أكبر عقد يقدمه مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب، ليكسر الرقم القياسي الذي دفعه للتعاقد مع بول بوغبا من يوفنتوس صيف العام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

ولفت أسينسيو الأنظار منذ الموسم الماضي مع ريال مدريد، لكنه أظهر موهبته بشكل جلّي خلال مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني الصيف الماضي، بعد أن سجل هدفين مذهلين في المباراتين.

ويمتد عقد أسينسيو مع ريال مدريد حتى صيف العام 2023، بعد أن جدد عقده مع الفريق الملكي في سبتمبر الماضي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة فسخ العقد بلغت 700 مليون يورو.

وشارك اللاعب الدولي في 18 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين علمًا أنه سجل 10 أهداف وصنع 4 في 38 مباراة الموسم الماضي، من بينها هدف على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا.