تغريدة أسينسيو تفجر ثورة غضب العرب (صورة)

أثار اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو، نجم فريق ريال مدريد ومنتخب لاروخا، غضب العديد من الجماهير العربية بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر” تشمل صورة له من شرفة فندق الإقامة أمام المسجد الأقصى وكتب تعليقًا على الصورة: “زيارة ثقافية” وبجوارها علم الكيان الصهيوني.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد مضيفه إسرائيل، مساء الإثنين، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وتعرض أسينسيو لانتقادات حادة بسبب هذه التغريدة من الجماهير العربية التي ردت على كلام اللاعب بصور لعلم فلسطين وهاجمته بسبب مساندته للكيان الصهيوني.