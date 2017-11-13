قبل مواجهتهما غدًا.. خمس مباريات لا تنسى بين إنجلترا والبرازيل (فيديو)

تلعب إنجلترا مع البرازيل في استاد ويمبلي، غدًا الثلاثاء، وفيما يلي نظرة سريعة على خمس مباريات لا تنسى بين المنتخبين العملاقين.

– تعادلت إنجلترا دون أهداف مع البرازيل في كأس العالم 1958 في السويد:

قرر والتر وينتربوتوم مدرب إنجلترا، الذي افتقد لاعبي مانشستر يونايتد بعد حادث طائرة ميونخ، استبعاد المهاجمين البارزين، نات لوفتهاوس وستانلي ماثيوز، من مواجهة البرازيل في دور المجموعات.

وتعرضت البرازيل، لإحباط التعادل دون أهداف مع إنجلترا، التي خرجت في وقت لاحق، في مواجهة فاصلة أمام الاتحاد السوفيتي سابقًا، بينما شقت البرازيل طريقها وأحرزت لقب كأس العالم لأول مرة، بعد التفوق 5-2 على السويد في النهائي.

– فازت البرازيل 1-صفر على إنجلترا في كأس العالم 1970 في المكسيك:

حصلت البرازيل على فرصة لإثبات نفسها في دور المجموعات،أمام إنجلترا المدافعة عن اللقب، في وادي الحجارة بالمكسيك، وكانت المباراة على مستوى التوقعات بالفعل.

وبدا أنه من الصعب اختراق دفاع إنجلترا، لكن كان بوسع البرازيل التقدم بهدف في الشوط الأول، لولا أن الحارس جوردون بانكس أنقذ ضربة رأس من بيليه، في واحدة من أفضل التصديات الشهيرة.

ولا يزال كثيرون يتذكرون محاولة بوبي مور، لاستخلاص الكرة من جايرزينو، لكن مهاجم البرازيل كان صاحب الكلمة الأخيرة، وسجل هدف الانتصار، قبل أن يفوز الفريق بلقب كأس العالم، للمرة الثالثة.

– فازت إنجلترا 2-صفر على البرازيل وديًا عام 1984 في ريو دي جانيرو:

شهد استاد ماراكانا، العديد من الأهداف الجميلة على مدار السنوات، لكن هدف جون بارنز مع إنجلترا، يعد من أشهر أهداف هذا الملعب.

واستحوذ لاعب واتفورد -آنذاك- على الكرة، في منتصف ملعب البرازيل، واجتاز خمسة لاعبين، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقال بارنز: “لم يحاول البرازيليون استخلاص الكرة، لكن ربما تعرضوا لصدمة”.

– فازت البرازيل 3-1 على إنجلترا عام 1995 في بطولة ودية في لندن:

كانت بطولة إعدادية لإنجلترا، قبل بطولة أوروبا 1996، وتنافس أصحاب الأرض ضد البرازيل، بطلة العالم والسويد واليابان.

وفي النهائي، لعبت إنجلترا ضد البرازيل.. وتقدم غرايم لوسو بهدف لأصحاب الأرض، بتسديدة قوية، لكن الشاب -آنذاك- رونالدو، سجل هدفه الدولي الأول، ليقود بلاده للانتصار.

– فازت البرازيل 2-1 على إنجلترا في كأس العالم 2002 في اليابان:

حطم رونالدينيو قلوب الإنجليز، بعدما تسبب خطأ الحارس ديفيد سيمان، في التعامل مع ركلة حرة، في خروج تشكيلة سفين جوران إريكسون من البطولة.

وتفوقت إنجلترا في دور المجموعات على الأرجنتين، واجتازت الدنمارك في دور الستة عشر، لتصبح على موعد مع البرازيل في دور الثمانية.

وتقدم مايكل أوين بهدف لإنجلترا، لكن ريفالدو أدرك التعادل، قبل أن ينفذ رونالدينيو ركلة حرة من مدى بعيد، لكن الكرة خدعت سيمان، وسقطت خلفه.

ولم تتأثر البرازيل بطرد رونالدينيو، وبلغت الدور قبل النهائي، قبل أن تحرز لقب كأس العالم، للمرة الخامسة.