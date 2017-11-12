كوتينيو يتعافى ويقترب من المشاركة مع البرازيل في ودية إنجلترا

شارك فيليب كوتينيو، أمس السبت، في تدريبات المنتخب البرازيلي، وأصبح جاهزًا لخوض المباراة الودية المقررة للفريق، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه الإنجليزي على استاد “ويمبلي” الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

وغاب كوتينيو، أحد أبرز وأهم اللاعبين في صفوف المنتخب البرازيلي، عن المباراة الودية للفريق أمس الجمعة والتي انتهت بالفوز 3 / 1 على المنتخب الياباني، وذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة بالساق اليسرى.

ولكن المدرب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أشار إلى أن اللاعب تعافى وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة أمام المنتخب الإنجليزي.

كما أشارت صحيفة “أو غلوبو” البرازيلية، إلى أن اللاعب دييغو، نجم خط وسط فلامنغو البرازيلي تدرب أيضًا مع المنتخب البرازيلي على استاد فولهام في العاصمة البريطانية لندن ليصبح جاهزًا أيضا للمشاركة أمام إنجلترا بعدما غاب أمام اليابان بسبب لآلام في الفخذ الأيسر.

واستغرق مران المنتخب البرازيلي أمس 90 دقيقة علمًا بأن اللاعبين الذين خاضوا المباراة أمام اليابان شاركوا في مران خفيف للاستشفاء فيما أدى البدلاء تدريبًا عاديًا بالكرة.

ولم يكشف تيتي حتى الآن عن التشكيلة التي سيواجه بها المنتخب الإنجليزي، ولكن من المتوقع أن يمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين يكافحون من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم 2018 بروسيا مثل المهاجم دوغلاس كوستا (يوفنتوس الإيطالي) والمدافعين جيمرسون (موناكو الفرنسي) ودانيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي).