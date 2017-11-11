نجل واين روني يضعه في موقف حرج (صور)

وضع كاي نجل واين روني مهاجم إيفرتون الحالي ومانشستر يونايتد السابق والده في موقف حرج عندما التقط صورة معه وهو يرتدي قميصا عليه شعار برشلونة الإسباني.

ونشر المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا الصورة على حسابه على “إنستغرام” الذي يتابعه 11.6 مليون شخص حيث أثارت هذه الصورة الكثير من الجدل.

ولقيت الصورة ردود فعل مختلفة من الجماهير حيث قال أحدهم إنه “نجاح باهر، برشلونة … روني سينتقل لبرشلونة”.

في حين قال مشجع غاضب: “لماذا تركته يلبس ذلك؟” وقال آخر “ابنه يفضل برشلونة على إيفرتون”.

ورغم أنه من عشاق إيفرتون؛ إلا أن الطفل البالغ عمره 8 سنوات وقّع عقدًا للانضمام إلى الناشئين في مانشستر يونايتد العام الماضي.

وسبق والتقى كاي بعدد من نجوم برشلونة في 2015 ومازال يعشق النادي الكتالوني، حيث قضى بعض الوقت مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار (حينما كان في برشلونة) وجيرارد بيكيه.

ويحرص كاي على مساندة والده دومًا خلال مباريات إيفرتون وكان يفعل نفس الشيء حينما كان قائدا لمانشستر يونايتد الذي رحل عنه في الصيف الماضي.

وخسر روني مع مانشستر يونايتد نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام برشلونة وكان ذلك عامي 2009 و2011.