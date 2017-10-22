واين روني يواصل هوايته المفضلة أمام بيتر تشيك (فيديو)

سجل النجم الإنجليزي المخضرم واين روني هدف فريقه إيفرتون في مرمى آرسنال في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع النجم الإنجليزي رصيده من الأهداف في مرمى آرسنال إلى 12 هدفا سجلها في 12 عاما متفرقة حيث لم يسجل نهائيًا في مرمى الفريق اللندني هدفين في عام واحد.

وسجل روني أهدافه في مرمى آرسنال سنوات 2002 و2003 و2004 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2001 و2014 و2015 و2017.

وتوزعت أهداف روني الـ 12 بين 3 أهداف مع إيفرتون و9 أهداف مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وكان أول هدف سجله واين روني في مرمى آرسنال رفقة فريقه الحالي وفريقه الأم إيفرتون وجاء قبل 15 عاما يوم 19 نوفمبر 2002 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان هدف فوز فريقه باللقاء 2/1.

وفي الوقت نفسه أصبح الحارس التشيكي بتير تشيك ضحية روني المفضلة حيث استقبل الحارس المخضرم الهدف السابع من النجم الإنجليزي، 6 منها حين كان حارسًا لفريق تشيلسي.