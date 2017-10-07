شاهد.. واين روني يبدأ تنفيذ عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول (صور)

بدأ المهاجم الإنجليزي واين روني لاعب إيفرتون تنفيذ عقوبته بخدمة المجتمع لمدة 100 ساعة.

وعُوقب النجم المخضرم واين روني، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي، بالمنع من قيادة السيارات لمدة عامين بعد إدانته بتهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

والتقطت الكاميرات صورًا لروني، صباح أمس الجمعة، حيث التحق بأحد مراكز خدمة المجتمع لتنفيذ عقوبته، كما تم تصويره وهو يغادر في الساعة 3:30 مساءً.

وكانت الشرطة قد استوقفت روني (31 عامًا) مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي في الأول من سبتمبر، ووجّهت له تهمة القيادة وهو مخمور.

وقدّم الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي الاعتذار لعائلته ومدربه ورئيس النادي وكل من في إيفرتون.

وتم اعتقال النجم الإنجليزي في الساعات الأولى من صباح الأول من سبتمبر، بينما كان يقود سيارته “فولكس فاجن” تحت تأثير الكحول.