ديفيد مويس: تدريب ويستهام فرصة لإثبات الذات

شدد ديفيد مويس، المدرب الجديد لفريق ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على أن الفرصة تبدو مواتية أمامه لإثبات ذاته، والتأكيد على قدراته كمدرب أمام الجميع، وذلك عقب إخفاقه مع فريق سندرلاند في الموسم الماضي، في ظهوره الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث المدرب الأسكتلندي مع وسائل الإعلام للمرة الأولى عقب توليه تدريب ويستهام خلفًا للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش، الذي تمت إقالته أول أمس الإثنين.

وصرح مويس “54 عامًا” أنه سوف يهتم بالصلابة الدفاعية قبل المغامرة الهجومية، في ظل محاولته لتحسين نتائج الفريق اللندني، وإبعاده عن مراكز المؤخرة في الدوري الإنجليزي.

وقال مويس، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: “إن ويستهام نادٍ كبير ويتمتع بملعب عظيم”.

وأوضح مويس: “إن طموحي خلال الفترة المقبلة يتمثل في الفوز بالمباريات، لدي نقطة أسعى لإثباتها”.

وأكد مويس أنه اتخذ خيارًا سيئًا عندما عاد إلى إنجلترا لتدريب فريق سندرلاند.

وصرح مويس، الذي أشار إلى أنه لم يحتاج لوقت طويل لقبول عمله الجديد: “لم أقم بما يكفي من الجهد الواجب في سندرلاند”.

وتحدث المدرب الأسكتلندي عن الفرق التي قام بتدريبها خلال مسيرته التدريبية، حيث قال: “كانت الأمور جيدة للغاية في بريستون، في حين يدرك الجميع ما قمت به مع إيفرتون، ثم حصلت على فرصة لتدريب مانشستر يونايتد وهي موثقة جيدًا”.

أضاف مويس: “قضيت وقتًا عظيمًا في إسبانيا (مع ريال سوسييداد)، ثم عدت واتخذت خيارًا سيئًا بتدريب سندرلاند”.

ويعاني ويستهام من النتائج المهتزة، حيث يحتل المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) حاليًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد تسع نقاط فقط من 11 مباراة.

وكشف مويس أن ترتيب ويستهام في البطولة يقل كثيرًا عن القدرات التي يتمتع بها الفريق.

وأشار مدرب ويستهام الجديد: “هناك مجموعة جيدة للغاية من اللاعبين هنا حقًا. بالتأكيد لا ينبغي أن يتواجد الفريق في هذا الترتيب المتأخر. إن سلافين بيليتش صديقي، وأعتقد أنه بذل مجهودًا جيدًا للغاية مع ويستهام”.

وتابع: “أريد أن تكون كرة القدم وسيلة ترفيه. لكنني أريد البدء بالنواحي الدفاعية. يتعين علينا أن نبدأ من هناك، ونحافظ على نظافة شباكنا في بعض المباريات”.

وأردف: “دعونا أولًا نعثر على صيغة الفوز”.

وأبدى مويس رغبته في إفساح المجال أمام العناصر الواعدة للعب مع الفريق الأول، حيث قال: “لقد عدت للتو من الهند، وشاهدت منتخب إنجلترا للناشئين تحت 17 عامًا”.

وقال مويس: “ينبغي أن تكون هناك طريقة لمنح الفرصة لمشاركة اللاعبين الصاعدين. قوائم أندية الدوري الإنجليزي تعاني من فوضى مفرطة، وربما نعاني نحن أيضًا من ذلك”.

واستدرك مويس قائلًا إنه سيعطي الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات إمكاناتهم.

واختتم تصريحاته بالقول: “إنني لست الشخص الذي يحكم على الفريق في الوقت الراهن ، ربما يمكنني القيام بذلك في غضون شهر”.