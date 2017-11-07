وست هام يونايتد الإنجليزي يعلن تعيين المدرب ديفيد مويس

أعلن نادي وست هام الإنجليزي تعيين المدرب ديفيد مويس خلفًا للمقال الكرواتي سلافن بيليتش.

وسبق أن قاد مويس أندية إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وقال مويس في فيديو عبر حساب النادي على تويتر “هذه مهمة كبيرة لكن أنا متأكد أن بوسعنا تحقيق النتائج المطلوبة حتى نهاية الموسم عن طريق اتحادنا جميعًا”.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 — West Ham United (@WestHamUtd) November 7, 2017

واقال نادي وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الاثنين، بيليتش، بعد هزيمة الفريق يوم السبت 4-1 أمام ليفربول.

وكان بيليتش تولى تدريب وست هام خلفًا لسام آلاردايس في يونيو حزيران 2015 وقاد الفريق لاحتلال المركز السابع في نهاية موسمه الأول معه.

كما أشرف بيليتش على انتقال الفريق إلى استاد لندن في الموسم الماضي، لكن وست هام فاز مرتين فقط في أول 11 جولة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو يحتل المركز الـ 18 بين فرق البطولة العشرين حاليًا.

وقال وست هام في بيان: “يستطيع نادي وست هام يونايتد التأكيد أن سلافن بيليتش ترك منصبه في النادي اليوم”.