وست هام يونايتد الإنجليزي يعلن تعيين المدرب ديفيد مويس

أعلن نادي وست هام الإنجليزي تعيين المدرب ديفيد مويس خلفًا للمقال الكرواتي سلافن بيليتش.

وسبق أن قاد مويس أندية إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وقال مويس في فيديو عبر حساب النادي على تويتر “هذه مهمة كبيرة لكن أنا متأكد أن بوسعنا تحقيق النتائج المطلوبة حتى نهاية الموسم عن طريق اتحادنا جميعًا”.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27

— West Ham United (@WestHamUtd) November 7, 2017