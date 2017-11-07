مانشستر يونايتد في ورطة قبل سوق الانتقالات

لن يستطيع مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من دون أن يبيع عددًا من لاعبيه الحاليين.

وأنفق جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي ليونايتد نحو 285 مليون جنيه استرليني على التعاقدات خلال أكثر من عام في النادي، لترتفع فاتورة الأجور بنسبة 13.5 في المئة إلى 263.5 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من الانفاق، فإن الفريق يتأخر ثماني نقاط عن مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ عقب الخسارة بهدف نظيف في ملعب تشيلسي يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أنه منذ تولي مورينيو المسؤولية منحته إدارة النادي الضوء الأخضر للإنفاق على التعاقدات ومنها ما هو ضخم مثل استعادة بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون استرليني من أجل المنافسة على لقب الدوري.

ومع البداية الساخنة للدوري هذا الموسم ومنافسة مانشستر سيتي خطوة بخطوة إلا أن يونايتد تراجع في الأسابيع الأخيرة أمام الأندية الستة الكبرى.

ولا يبدو مورينيو قريبا من قيادة يونايتد للقب الدوري الأول منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون في 2013، حيث سيحرص النادي على جلب الأموال قبل أن يتم إنفاق المزيد منها على التعاقدات بمعنى التخلص من بعض اللاعبين وشراء آخرين بثمنهم.

ومن أوائل اللاعبين المتوقع رحيلهم لوك شو الذي انضم للنادي في 2014 مقابل 27 مليون جنيه استرليني وابتعد عن اهتمام مورينيو لذلك سيتم بيعه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان شو ظهير أيسر يونايتد البالغ عمره 22 عاما في طريقه ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم لكنه بدأ أربع مباريات فقط بالدوري في آخر 12 شهرا ، حيث يهتم ساوثامبتون بالتعاقد معه.

ومن المتوقع أيضا أن يرحل مروان فيلايني رغم تأكيد مورينيو في أكثر من مناسبة أهمية الدولي البلجيكي فارع الطول وتسجله للأهداف وتألقه في أكثر من مركز.

وكان لاعب وسط إيفرتون السابق قريبا من الرحيل قبل بداية الموسم الحالي إلى تركيا لكن مورينيو رفض التفريط فيه.

واستغنى مورينيو منذ قدومه إلى “أولد ترافورد” عن 16 لاعبا منهم الهولندي ممفيس ديباي مقابل 16 مليون استرليني إلى ليون الفرنسي ولاعب الوسط الفرنسي مورغان شنايدرلين 22 مليون جنيه استرليني لإيفرتون.