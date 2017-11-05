تشيلسي يصعق مانشستر يونايتد.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل تشيلسي صحوته في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الحادية عشر للبطولة اليوم الأحد.

ورفع تشيلسي (حامل اللقب) رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف يونايتد، صاحب المركز الثاني، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، ليبتعد بفارق ثماني نقاط كاملة عن جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر).

وتقمص المهاجم الإسباني ألفارو موراتا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 55 من ضربة رأس رائعة، ليوجه الفريق الأزرق ضربة قوية لآمال يونايتد في المنافسة على صدارة المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها بعد غياب دام أربعة مواسم.

بتلك النتيجة، أعاد تشيلسي البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارة الفريق الموجعة صفر / 3 أمام مضيفه روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.