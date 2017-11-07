صفقات محتملة.. حلول مثالية لأزمة ريال مدريد (فيديو غرافيك)

مازال فريق ريال مدريد الإسباني يعاني في الموسم الحالي ولا يقدم المستويات التي اعتادها عشاقه في الفترة الأخيرة رغم الفوز الأخير على حساب لاس بالماس بثلاثية دون رد في الدوري الإسباني.

وأصبحت جماهير ريال مدريد تنتظر فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي أملاً في عودة الفريق بقوة للمنافسة على لقب الدوري والمنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج ريال مدريد نوعية من اللاعبين للتعاقد معهم، يكون الاستغناء عنهم متاحًا، كما يمكنهم اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وترصد شبكة إرم نيوز في الفيديو غرافيك التالي حلولًا مثالية لأزمة ريال مدريد الفنية، حيث طرحت تقارير عدة صفقات محتملة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لدعم صفوف الفريق الذي يعاني محليًا وقاريًا.