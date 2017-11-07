إيسكو يحقق رقمًا مهمًا في الدوري الإسباني

فرض النجم الإسباني إيسكو متوسط ميدان ريال مدريد نفسه بقوة سنة 2017 حيث أصبح لاعبًا مهمًا في صفوف فريقه ولدى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد نهاية السنة الماضية التي حامت الشكوك خلالها حول مصيره وتحدثت شائعات عن قرب رحيله نحو الغريم التقليدي برشلونة.

ومنذ نهاية كأس العالم للأندية 2016 في اليابان حيث عبر اللاعب عن تذمره من الجلوس بديلا، تحول الأمر للنقيض في سنة 2017 واستفاد بشكل كبير من نظام المداورة الذي وضعه الفرنسي زين الدين زيدان ومن إصابات الويلزي غاريث بيل وغياب رونالدو بسبب الإيقاف بداية السنة الحالية.

وحسب صحيفة ماركا فالنجم الإسباني يتصدر اللاعبين الغير مهاجمين في الليغا بأرقامه المميزة فقد سجل 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في سنة 2017 ، منها 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة هذا الموسم و8 أهداف و6 تمريرات حاسمة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولم يكتف إيسكو بالأرقام بل كان حاسمًا في عدة لقاءات أبرزها في الموسم الماضي هدفه في مرمى سبورتيغ خيخون في الدقيقة الأخيرة وهدفه في مرمى لاس بالماس وتمريرتين حاسمتين أمام إيسبانيول برشلونة في الموسم الماضي.

بينما في الموسم الجديد كان وراء تمريرة حاسمة منحت الفوز أمام خيتافي بأقدام رونالدو وهدفين حاسمين أمام إسبانيول برشلونة.