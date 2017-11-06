وفاة لاعب ستوك سيتي السابق تيكسيرا عن 25 عامًا

أعلن نادي ستوك سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدافعه السابق البرازيلي ديوناتان تيكسيرا توفى عن 25 عامًا.

وكان تيكسيرا انضم للنادي الإنجليزي في 2014، وشارك مرتين مع الفريق الأول، قبل الانضمام لناي شيريف تيراسبول المولدوفي.

وقال توني سكولز، الرئيس التنفيذي لستوك سيتي، في بيان: “كان ديوناتان يتمتع بشعبية كبيرة في فريقنا، ومن الصعب علينا تصور وفاته في هذه السن المبكرة”.

وأضاف سكولز: “نتعاطف مع أسرته الشابة، ونصلي من أجلهم، ومن أجل أصدقائه في هذه الأوقات الصعبة”.

وقالت وسائل إعلام إن “اللاعب توفى بسبب أزمة قلبية على ما يبدو”.