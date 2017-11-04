البديل كراوتش ينقذ ستوك سيتي من فخ ليستر.. تعرّف على ترتيب الدوري الإنجليزي

أنقذ المهاجم المخضرم بيتر كراوتش فريقه ستوك سيتي من فخ الهزيمة أمام ليستر سيتي وانتزع له تعادلا ثمينا 2 / 2، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 13 نقطة لليستر الذي تقدم للمركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام ساوثهمبتون لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم فيسنتي إيبورا لليستر في الدقيقة 33 وتعادل السويسري شيردان شاكيري لستوك سيتي في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، تقدم ليستر مجددا بهدف سجله الجزائري الدولي رياض محرز في الدقيقة 60 وتعادل البديل كراوتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 بعد أربع دقائق فقط من نزوله.

وخرج الحكم روبرت مادلي مصابا في الدقيقة 23 وحل مكانه الحكم الرابع جوناثان موس.