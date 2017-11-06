مدرب توتنهام يحث مدرب إنجلترا على التعامل بحذر مع هاري كين

طلب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، التعامل بحذر مع المهاجم هاري كين خلال انضمامه للمنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولية، وذلك عقب خروج النادي منتصرا بصعوبة 1-صفر على كريستال بالاس في الدوري الممتاز، أمس الأحد.

واحتاج كين إلى الخضوع للعلاج في كاحله واستبدله المدرب في الشوط الثاني لكن توتنهام خرج منتصرا ليتعادل في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ثاني ترتيب الدوري.

ورغم أنه لا يبدو أن كين يعاني من إصابة خطيرة فإن بوكيتينو، الذي يفتقد بسبب الإصابة لاعب الوسط ديلي آلي والحارس الفرنسي هوغو لوريس والمدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، يبدو أنه يشعر بالقلق.

وخرج آلي من تشكيلة إنجلترا قبل مباراتين وديتين أمام ألمانيا والبرازيل كما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط هاري وينكس بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال مواجهة بالاس واستبداله بين الشوطين.

ومع اقتراب خوض قمة لندن أمام آرسنال فإن بوكيتينو يتمنى من غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، ألا يثقل الحمل على هداف توتنهام.

وقال بوكيتينو للصحفيين: “هذا موقف صعب للجميع.. بالنسبة لنا فإن تركيزنا ينصب على مشكلاتنا وإصاباتنا لكني أتفهم تماما ما يريده المنتخب الوطني ويحتاجه”.

وأضاف: “أهم شيء أن المنتخبات الوطنية، بما فيها إنجلترا، تتفهم احتياجات لاعبينا ومساعدتهم على أن يكونوا جاهزين عند العودة”.

وتابع: “كل ما يمكنني فعله هو التواصل بشكل جيد وشرح الموقف للجميع ثم الشعور بالثقة فيهم.. قمت بتغييره (كين) لحمايته بعدما واجه ريال مدريد يوم الأربعاء”.

وعاد كين، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ليشارك مع توتنهام في الفوز 3-1 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ومن غير المرجح انضمام وينكس لتشكيلة إنجلترا.

وقال بوكيتينو: “تعرض لالتواء في الكاحل وفي الوقت الحالي يعاني من ألم شديد.. يجب أن يخضع للفحص الطبي من جهازنا الطبي وكذلك من المنتخب الوطني”.

وأضاف: “إنه متحمس بالانضمام للمنتخب الوطني وأنا متأكد أنه يريد الانضمام لكن الأمر يتوقف على رأي الأجهزة الطبية”.

ولم يكن توتنهام في قمة مستواه أمام بالاس لكنه خرج منتصرا بهدف سجله الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بتسديدة متقنة في الدقيقة 64.

وتجمد رصيد بالاس عند أربع نقاط من 11 مباراة ويحتل المركز 20 والأخير.