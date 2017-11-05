مدرب توتنهام سعيد بالعودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، عن سعادته بفوز فريقه الثمين 1 / صفر على ضيفه كريستال بالاس، في المرحلة الحادية عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأشار بوكيتينو إلى أنه كان يدرك مدى صعوبة مباراة اليوم، خاصة أنها جاءت عقب فوز الفريق التاريخي 3 / 1 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرّح بوكيتينو عقب المباراة قائلا “كنا نعلم أننا سنخوض مواجهة صعبة بعد انتصارنا على الريال قبل أربعة أيام، كانت المباراة تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، وكان يتعين علينا أن نكون مستعدين تمامًا للقاء”.

وأوضح مدرب توتنهام “إنني مسرور للغاية، وقدمنا جهدًا رائعًا حقًا”.

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بخسارته صفر / 1 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة.

من جانبه، أعرب روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، عن خيبة أمله، بعدما تكبد فريقه خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، مبديًا في الوقت نفسه رضاه عن مستوى لاعبيه.

وصرّح المدرب المخضرم عقب اللقاء “كان هدف توتنهام ضربة موجعة لنا”.

وأضاف هودجسون أننا “كنا ندرك قدرة لاعبي توتنهام على الاستحواذ على الكرة، وما يتمتعون به من كفاءة، ولكننا عملنا بجد للحد من ذلك، ولم يكن لديهم الكثير من التسديدات المقلقة”.

وأوضح هودجسون “سيطرنا على المباراة في بعض فتراتها، وهو ما يجعلنا نشعر بخيبة الأمل للخسارة بهدف نظيف”.

واختتم مدرب كريستال حديثه قائلا ” راض عن المستوى الذي قدمناه اليوم، لا يمكنني مطالبة اللاعبين بتقديم أداء أفضل من ذلك، إنهم لا يفتقدون للثقة في إمكاناتهم، ولكن عندما تواجه توتنهام على ملعبه، فإنك بحاجة لقليل من الحظ، وهو ما كنا نفتقده اليوم”.

بتلك النتيجة، ظل كريستال قابعا في مؤخرة الترتيب، بعدما تجمّد رصيده عند أربع نقاط.