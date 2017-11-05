كونتي يثبت صحة قراره باستبعاد ديفيد لويز من تشكيلة تشيلسي

يبدو أن قرار الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي بعدم الدفع بالمدافع ديفيد لويز كان صائبًا بعد فوز الفريق بهدف نظيف على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري.

وقرّر كونتي عدم الدفع بالمدافع البرازيلي في المباراة لأسباب فنية وفضل عليه أندرياس كريستنسن، بل حتى لم يجلس لويز على مقاعد البدلاء.

وأصر المدير الفني السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا على أنه لا توجد أي مشاكل مع المدافع البرازيلي الذي شارك من البداية في الخسارة بثلاثية نظيفة أمام روما في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال “كونتي” لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية: “ببساطة كريستنسن وأمبادو يستحقان الحصول على فرصة، وهذا القرار فني بحت فهناك أندرياس كريستنسن، وإيثان أمبادو، وكلاهما لاعبان جيدان من شباب الفريق”.

وأضاف:”تلقينا العديد من الأهداف، لذلك نحن بحاجة للصلابة والاستقرار في الدفاع، وعلينا التحلي بالصبر والدفاع بشكل صحيح”.

ومنح هدف بضربة رأس من “الفارو موراتا” في الشوط الثاني الفوز لتشيلسي على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة ممتعة.

وصنعت ضربة الرأس المذهلة من موراتا في الدقيقة 55 الفارق في رحلة محبطة أخرى ليونايتد ومدربه جوزيه مورينيو إلى لندن حيث خسر 6 من آخر 7 مباريات له في العاصمة الإنجليزية.