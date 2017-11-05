صديقة نجم توتنهام تثير الجدل بظهورها في ويمبلي (صور)

أثارت عارضة الأزياء الحسناء روبي ماي صديقة النجم الإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام الجدل بظهورها في ملعب ويمبلي خلال لقاء توتنهام وكريستال بالاس برسم الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب النجم الإنجليزي عن اللقاء بسبب الإصابة لكنه حضر في المنصة لمشاهدة فريقه وكان برفقة الحسناء روبي ماي التي ظهرت وكأنها غير مهتمة باللقاء حيث وضعت رجليها على الحاجز أمامها مسترخية.

وانتقد بعض المتتبعين على ” تويتر ” ظهورها فيما شاد البعض بجمالها معتبرًا أن النجم الإنجليزي فائز في الملعب وخارجه أيضا بصديقة حسناء ومثيرة.

وبدأت علاقة ديلي آلي وروبي ماي منذ أكثر من سنة وظهرت خلال نهائيات أمم أوروبا في فرنسا صيف 2016 وشوهدت تواسيه بعد الخسارة أمام إيسلندا في دور 16 .