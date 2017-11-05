توتنهام يعبر كريستال بالاس ويحافظ على مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل فريق توتنهام ملازمته لكبار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه كريستال بالاس 1/0، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 64، عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء، عرفت طريقها لشباك الفريق الضيف.

الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 23 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف، خلف مانشستر يونايتد الوصيف، وبفارق 5 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تزايدت أوجاع كريستال بالاس، حيث ظل في المركز الـ 20 الأخير، برصيد 4 نقاط.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم ، مانشستر سيتي مع ضيفه آرسنال، ومانشستر يونايتد مع مضيفه تشيلسي.

واستعاد توتنهام توازنه، بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1/0، وهي الهزيمة التي أنهت مسيرة الانتصارات الأربعة المتتالية، التي حققها الفريق.

ويسجل توتنهام نتائج متميزة في الموسم الحالي،على الصعيدين المحلي والقاري، حيث يتصدر الفريق المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل وحيد، علمًا بأن الفريق حقق مفاجأة كبيرة الأسبوع الماضي، وفاز على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3/1.