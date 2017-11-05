استبعاد ديلي آلي من تشكيلة إنجلترا أمام ألمانيا والبرازيل للإصابة

استبعد ديلي آلي، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، من تشكيلة إنجلترا التي ستواجه ألمانيا والبرازيل وديا في ويمبلي في وقت لاحق من الشهر الحالي بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 3-1 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وغاب آلي عن تشكيلة فريقه توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو قال إن إصابة اللاعب البالغ عمره 21 عاما ليست خطيرة

وأحرز آلي هدفين خلال الأداء المتميز لتوتنهام أمام بطل أوروبا في ويمبلي، يوم الأربعاء الماضي، حيث حجز الفريق مقعده في دور الستة عشر للبطولة.

وسجل اللاعب الشاب ثلاثة أهداف في عشر مباريات بالدوري المحلي مع توتنهام صاحب المركز الثالث.

وأضاف بوكيتينو: “آلي يعاني من إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية عقب مباراة ريال مدريد. في بعض الفترات هذا يحدث. ولهذا فان الفريق ككل أمر مهم للغاية. يجب أن نثبت أننا فريق متكامل لا يتأثر بغياب لاعب”.

وأكدت إنجلترا استبعاد آلي من التشكيلة ولم تستدع بديلا له عندما يستضيف فريق المدرب غاريث ساوثغيت ألمانيا حاملة لقب كأس العالم في العاشر من الشهر الحالي قبل مواجهة البرازيل بعدها بأربعة أيام.