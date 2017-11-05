كلوب يشيد بالأسلوب “الدفاعي” الجديد مع فوز ليفربول برباعية

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بتأقلم لاعبيه مع أسلوبه الجديد خلال الانتصار الكبير 4-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

ومنذ أسبوعين غادر ليفربول العاصمة لندن بعد خسارة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام توتنهام هوتسبير في استاد ويمبلي، لكن منذ ذلك الحين سجل الفريق عشرة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

وقال كلوب، الذي تعرض لانتقادات بسبب أسلوبه الهجومي المتهور أمام توتنهام، للصحفيين بعد التساوي في رصيد النقاط مع تشيلسي وآرسنال بالمركز السادس “غيّرنا الأسلوب وهذه المرة الأولى التي نلعب فيها بطريقة 4-4-2 وهي الطريقة التي تبدو في البداية هجومية جدًا”.

وأضاف: “لدينا وجهة نظر مختلفة.. نريد الدفاع بشكل أعمق وكوحدة واحدة واستخدام المساحات المتاحة لدينا في الهجمات المرتدة.. ما كنا سنعرف ما يمكن أن يحدث؛ لو لم نسجل الهدف الأول”.

وأردف: “تبدو التشكيلة هجومية جدًا لكنها في الواقع تشكيلة دفاعية جدًا.. لدينا اثنان من لاعبي الوسط المدافعين.. واثنان من لاعبي الوسط في الجناحين وهما ساديو (ماني) و(أليكس) أوكسليد-تشامبرلين وينبغي -أيضًا- على روبرتو (فيرمينو) ومحمد (صلاح) الدفاع بقوة.. هذا ساعد الخط الخلفي وهذا ما فعلناه”.

وتابع: “إنها تشكيلة تجيد الهجمات المرتدة من أجل استخدام سرعتنا عند الدفاع. 3-صفر و3-صفر و4-1 هذا أسبوع جيد حقا”.

وواصل: “إنها لحظة جيدة للحصول على فترة من التوقف”.

ثنائية محمد صلاح تقود ليفربول لفوز كبير على وست هام.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي https://t.co/dtvBpGs22x pic.twitter.com/0s1rI5FxU2 — إرم سبورت (@EremSports) November 4, 2017

وافتقد كلوب القائد جوردان هندرسون، الذي استبعد قبل فترة قصيرة من اللقاء، وفيليب كوتينيو لكنه تلقى دفعة بعودة ماني بعد غياب لمدة شهر واحد؛ بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

واستمر ماني في الملعب 77 دقيقة، رغم أنه شارك في مرانين فقط، بينما خاض جيورجينو فينالدم المباراة بأكملها، رغم توقعات بغيابه بسبب إصابة في الكاحل.

وقال المدرب الألماني: “خسرنا قائدنا ليلة المباراة ولم يكن فينالدم سيلعب ثم قال، إنه تحسن كثيرًا”.

وساهمت سرعة ماني الفائقة في تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة بواسطة المصري صلاح؛ الذي تلقى أيضًا تمريرة من زميله السنغالي واختتم الرباعية بتسديدة متقنة.

وقال كلوب: “ساديو لاعب جاهز بالفطرة.. إنه أشبه بالماكينة بعض الشيء.. قلت بالأمس، إنه جاهز لخوض 25 دقيقة لكنه خاض أكثر من 25 دقيقة وهذا جيد لنا.. دفعت بماني بعد تدريب واحد. لم أفعل ذلك أبدًا بكل أمانة من قبل”.