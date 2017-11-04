ثنائية محمد صلاح تقود ليفربول لفوز كبير على وست هام.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

زاد ليفربول من متاعب وست هام يونايتد بفوز ساحق 4-1 باستاد لندن، اليوم السبت، ليعود للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويترك منافسه اللندني فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وأحرز محمد صلاح وجويل ماتيب هدفين سريعين في منتصف الشوط الأول ليحكم فريق المدرب يورجن كلوب سيطرته أمام وست هام الذي يفتقر للثقة.

وتحسن وست هام في بداية الشوط الثاني وقلص الفارق عن طريق مانويل لانتسيني لكن بعد أقل من دقيقة واحدة هز اليكس أوكسليد-تشامبرلين الشباك مجددا للضيوف قبل أن يحرز صلاح الهدف الرابع مع تبقي أقل من 15 دقيقة على النهاية.

وبفضل فوزه الثاني على التوالي في الدوري رفع ليفربول رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع تشيلسي حامل اللقب وآرسنال قبل أن يلعب الفريقان غدا الأحد، ويملك بيرنلي أيضا 19 نقطة.

ويتقدم وست هام بمركز واحد على منطقة الهبوط.