تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد.. وآرسنال يصطدم بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

عندما تنطلق منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، يواجه آرسنال وتشيلسي اختبارًا صعبًا أمام قطبي مانشستر يونايتد، حيث يحل الأول ضيفًا على مانشستر سيتي المتصدر، ويستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ورغم أن الموسم لا يزال في مرحلة مبكرة، تشكل الجولة الحادية عشرة اختبارًا صعبًا يتطلع آرسنال وتشيلسي من خلالها لإثبات حضورهما داخل إطار الصراع على اللقب في الدوري الممتاز.

ويتأخر كل من تشيلسي وآرسنال بفارق 9 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، لكنهما يتطلعان إلى تقليص الفارق من خلال مباراتي الأحد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 28 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد برصيد 23 نقطة وتوتنهام (22 نقطة) وتشيلسي وآرسنال برصيد 19 نقطة لكل منهما.

وقال تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي حامل اللقب: “إنها مباراة يجب الفوز بها.. علينا تحقيق الفوز في مباريات كهذه كي نظل في المقدمة ونقلص الفارق الذي يفصلنا عن الصدارة. سنحاول حصد النقاط الثلاث بتقديم كل ما لدينا يوم الأحد”.

ولكن تشيلسي عليه أن يستعيد توازنه سريعًا بعد الصدمة التي تلقاها في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء عندما خسر أمام مضيفه روما الإيطالي 3/0 في مباراة شهدت اهتزاز شباك تشيلسي بالهدف الأول بعد 38 ثانية فقط من صافرة البداية.

أما مانشستر يونايتد، فيتمتع بمعنويات هائلة بعد أن واصل حصد العلامة الكاملة في مجموعته بدوري الأبطال، بتحقيق الانتصار الرابع له على التوالي حيث تغلب على بنفيكا البرتغالي 2/0.

وقال نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، إن على الفريق تقديم نفس المستويات في المباراة المرتقبة أمام فريقه السابق تشيلسي.

وقال ماتيتش، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية: “ندرك أن علينا احترام مستوى المنافس.. إنه فريق جيد، هو حامل اللقب وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكننا أيضًا نتمتع بقدرات عالية”.

كذلك يبدو آرسنال بحاجة للظهور بأفضل مستوياته في مواجهة مضيفه مانشستر سيتي، الوحيد من بين فرق الدوري الذي لم يتلق أي هزيمة طوال المراحل العشر الأولى، حيث حقق 9 انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

وسجل مانشستر سيتي، الذي يدربه المدير الفني جوسيب غوارديولا، 36 هدفًا في الدوري هذا الموسم ولم تهتز شباكه سوى 6 مرات.

كذلك حافظ مانشستر سيتي على سجله خاليًا من الهزائم في 16 مباراة متتالية آخرها المباراة، التي فاز فيها على نابولي الإيطالي أمس الأول الأربعاء والتي حسم من خلالها تأهله إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وينتظر أن تسلط الأضواء خلال مباراة الأحد على أليكسيس سانشيز، الذي كان في طريقه للرحيل عن آرسنال والانضمام إلى السيتي، لكن لم يتم إبرام الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم أن احتمالات رحيله عن آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة أو بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل، لا تزال قائمة، أكد الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، أنه ليس لديه أي شكوك في التزام سانشيز كلاعب محترف.

وقال فينغر: “قدراته البدنية تتطور من جديد. إنه يبحث عن التهديف في الوقت الحالي لذلك ربما يعاني من شيء من الإحباط، عندما يخفق في التسجيل.. لست قلقًا بهذا الشأن، فهو يعمل بجدية وسيعود إلى قوته التهديفية قريبا”.

ويتطلع توتنهام إلى الاستفادة من نشوة الانتصار على ريال مدريد الإسباني 3/1 في دوري الأبطال أمس الأول الأربعاء، لتحقيق نتيجة كبيرة أمام كريستال بالاس صاحب المركز العشرين الأخير في الدوري الممتاز.

وأبدى ماوريسيو بوكييتينو، المدير الفني لتوتنهام، سعادة هائلة بالفوز على ريال مدريد حامل اللقب الأوروبي لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال، وتحويل التركيز سريعًا نحو مواصلة المشوار في الدوري الممتاز.

وقال بوكيتينو، عقب المباراة أمام ريال مدريد: “قدّمنا عرضًا مذهلًا، وحققنا انتصارًا كبيرًا علينا الاستمتاع به.. ولكننا في الوقت نفسه علينا التفكير في مباراة صعبة أمام كريستال بالاس يوم الأحد”.

ويفتتح منافسات المرحلة غدًا السبت بلقاء ستوك سيتي مع ليستر سيتي، كما يلتقي ويستهام مع ضيف ليفربول، وسوانزي سيتي مع برايتون، وهيديرسفيلد مع ويست برومويتش ألبيون، وساوثهامبتون مع بيرنلي، ونيوكاسل مع بورنموث، بينما يلتقي إيفرتون مع واتفورد في ختام المرحلة مساء الأحد.