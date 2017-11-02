مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. كونتي يكشف ما يحتاجه البلوز لتحقيق الفوز

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه عليه أن يتحلى بالقوة لتحقيق الفوز على منافسه مانشستر يونايتد في مباراة الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل إصلاح مسيرته.

وبعد بداية غير موفقة خسر خلالها 3 مرات في 10 مباريات أصبح تشيلسي حامل اللقب يحتل المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، و4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

كما عانى تشيلسي من أول هزيمة بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي أمام روما 3/0 ليتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة. وهي أيضًا الهزيمة الثالثة له في آخر 7 مباريات في كل المسابقات.

وأضاف كونتي عبر موقع ناديه على الإنترنت “أمامنا الآن مباراة أخرى كبيرة أمام مانشستر يونايتد، ويجب علينا أن نجد القوة ونحاول أن نقدم كل ما نستطيع على أرض الملعب في هذه المباراة”.

“نحتاج الآن للعمل معا وإدراك أن هذا الموسم يحتاج منّا إلى العمل بقوة.. وبذل أقصى قوة.. إذا أردنا أن نكون على قدر المنافسة في كل المسابقات”.

ولم يخسر تشيلسي على أرضه في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد منذ 2012.