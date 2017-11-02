تأهل آرسنال ولاتسيو ودينامو كييف وزينيت لدور الـ32 للدوري الأوروبي

صعد آرسنال الانجليزي لدور الستة عشر للدوري الأوروبي، رغم تعادله السلبي مع ضيفه ريد ستار الصربي في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا تحقيق كولون الألماني لانتصاره الأول في المجموعة، عقب فوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس.

واحتفظ آرسنال بصدارته للمجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريد ستار، فيما احتل باتي بوريسوف المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ظل كولون في المؤخرة برصيد ثلاث نقاط.

أنعش فريقا فياريال الإسباني وأستانا الكازاخستاني آمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث تغلب الأول 2 / صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، فيما فاز الثاني 1 / صفر على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات للمسابقة القارية يوم الخميس.

وأنعش فريق فيتوريا جيماراياش البرتغالي آماله في الصعود، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في المجموعة التاسعة، فيما تعادل سالزبورغ النمساوي مع ضيفه كونيا سبور التركي.

وواصل لاتسيو الإيطالي سلسلة انتصارات، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي في المجموعة الرابعة، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه نيس في المجموعة الحادية عشر، التي شهدت فوز زولت فارجم البلجيكي على مضيفه فيتسيه أرنهيم الهولندي بهدفين نظيفين.

وحسم لاتسيو تأهله لدور الـ32، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة، فيما احتل نيس المركز الثاني برصيد ست نقاط، وتواجد زولت فارجم في المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع فيتيسه في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتأهل زينيت سان بطرسبرغ الروسي للدور المقبل، بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه روزنبورغ النرويجي في المجموعة الثانية عشر، التي شهدت فوز ريال سوسييداد الإسباني على فاردار المقدوني بثلاثية نظيفة.

وبقي زينيت في صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سوسييداد، فيما احتل روزنبورغ المركز الثالث بأربع نقاط، وظل فاردار في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

واحتفظ فياريال، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بصدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أستانا، فيما احتل سلافيا براغ المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وودع مكابي البطولة رسميا بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وصعد دينامو كييف الأوكراني لدور الـ32 للبطولة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه يونغ بويز السويسري في المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز بارتيزان بلغراد الصربي على ضيفه سكينديربيو الألباني بثنائية نظيفة.

وعزز دينامو كييف صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، فيما ارتفع رصيد بارتيزان إلى خمس نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد يونج بويز عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وظل سكينديربيو، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

ومازالت الأوراق مختلطة تماما في المجموعة الثالثة، بعدما تعادل باشاك شهير التركي مع ضيفه هوفنهايم الألماني بهدف لمثله، فيما تعادل لودوغوريتس رازغراد البلغاري مع ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

ومازالت الفرق الأربعة تمتلك حظوظا في التأهل للدور المقبل، حيث يتصدر لودوغوريتس الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه براغا، فيما احتل هوفنهايم المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وقبع باشاك شهير في مؤخرة الترتيب.