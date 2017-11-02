ميلان يتعادل سلبيًا مرةً أخرى بالدوري الأوروبي وإيفرتون يودع البطولة

تعادل ميلان الإيطالي، المتعثر، سلبيًا مع ايك أثينا اليوناني للمرة الثانية في أسبوعين، ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما ودع إيفرتون المسابقة عقب خسارته 3-صفر على أرض أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الخميس.

وأحرز الفريق الفرنسي ثلاثة أهداف في آخر 25 دقيقة، ليبقى إيفرتون في ذيل ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة من أربع مباريات، وتنتهي آماله في التقدم بالبطولة مع تبقي مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ووضع برتران تراوري ليون في المقدمة في الدقيقة 68، عندما تجاوز بسرعته آشلي وليامز ووضع الكرة في مرمى جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون.

واستغل حسام عوار، الجزائري الأصل، تمريرة ممفيس ديباي ليحرز الهدف الثاني قبل أن يكمل ديباي الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين في آخر عشر دقائق بعد طرد مورجان شنايدرلين لحصوله على الإنذار الثاني.

وانضم ليون إلى اتلانتا في صدارة المجموعة، ولكل منهما ثماني نقاط، بعدما تلقى الفريق الإيطالي هدفًا في الدقيقة الأخيرة في نيقوسيا خلال التعادل 1-1 مع مضيفه ابولون ليماسول.

واحتفظ ميلان بصدارة المجموعة الرابعة بثماني نقاط، متقدمًا بنقطتين على منافسه اليوناني، رغم أنه كان بحاجة شديدة للفوز لإزالة الضغط عن مدربه فينشنزو مونتيلا.

ورد القائم تسديدة ريكاردو مونتوليفو مهاجم ميلان في وقت مبكر من الشوط الثاني في أقرب فرص الفريق الإيطالي لهز الشباك.

وأصبح دينامو كييف أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزه 1-صفر على ملعب يانج بويز، حيث سجل فيتالي بويالسكي هدف الفوز في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية.

ومنح كارلوس باكا وهدف سيمون ديلي في مرماه الفوز لفياريال الإسباني 2-صفر على سلافيا براج التشيكي، ليتصدر الفريق المجموعة الأولى بثماني نقاط.