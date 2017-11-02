ضربة قوية لتوتنهام عقب الفوز التاريخي على ريال مدريد

لم يوجه ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الدعوة لعميد المنتخب وحارس توتنهام الإنجليزي هوغو لوريس لمواجهة ويلز وألمانيا وديًا يومي 10 و14 من الشهر الحالي، وقال إن الفحوصات التي أجراها في لندن أكدت إصابته.

وأُصيب هوغو لوريس خلال لقاء ريال مدريد بعد اصطدامه بسيرجيو راموس عميد ريال مدريد وكان في طريقه للخروج من اللقاء لكنه استمر حتى نهايته.

وبحسب مدرب منتخب فرنسا فإن الحارس الدولي الفرنسي أجرى فحوصات أكدت إصابته في عضلات أعلى الفخذ وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 15 يومًا.

وقال ديشان في الندوة الصحفية: “أجرى فحوصات هذا الصباح وسيغيب على الأقل 15 يومًا”.

ويفقد توتنهام حارسه الدولي الفرنسي خلال لقاء كريستال بالاس الأحد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز وخلال مواجهة آرسنال، وقد يمتد غيابه ليشمل أيضًا لقاء بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.