عنف واستفزاز.. شاهد انتقام لاعبي توتنهام من سيرجيو راموس (فيديو)

تورط الثنائي سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، وديمبلي لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي في مشاجرة، خلال مواجهة الفريقين بالجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي الشهير بلندن.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام بثلاثة أهداف لهدفين، والتأهل لدور الـ16.

وقام راموس بضرب ديمبلي أكثر من مرة، قبل أن يقرر الأخير الانتقام منه.

ويعرف عن الثنائي الشغب خلال المباريات.

وتدخل الحكم لتهدئة الموقف، بمنح ديمبلي بطاقة صفراء.

من جهته كرر هاري كين مهاجم توتنهام ما حدث مع سيرجيو راموس ،خلال مباراة جيرونا بالدوري الإسباني، حينما قام أحد لاعبي الأخير بإلقاء الكرة من فوق رأسه بدلًا من منحه إياها، كما فعل مدافع ريال مدريد مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة خلال مواجهة السوبر الإسباني مطلع الموسم الحالي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير: “إن فريقه أصبح الآن من فرق الصفوة في أوروبا بعد فوزه 3-1 على ريال مدريد ،أمس الأربعاء، باستاد ويمبلي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم”.

وضمِن هدفان من ديلي آلي وآخر من كريستيان اريكسن تأهل توتنهام إلى دور الستة عشر بعدما أخفق في عبور دور المجموعات في الموسم الماضي.

وقبل الهزيمة خسر ريال مدريد بطل أوروبا 12 مرة مباراة واحدة في أكثر من 20 مواجهة أوروبية ولم يخسر في آخر 30 مباراة في دور المجموعات، لكن الفريق لم يستطع الوقوف في وجه توتنهام.

وقال بوكيتينو، الذي تعادل فريقه 1-1 قبل أسبوعين في مدريد، للصحفيين “هذه المباريات تجعل الجميع في أوروبا يشعر بوجودنا. تأهلنا ونحن في المكان الذي أردناه. نحن في الدور التالي لدوري الأبطال.

“الأمر المثير، والذي يحفزنا، أننا نعمل كمجموعة وهذا النادي يستطيع تحقيق أمور مهمة. شاهدنا توتنهام كفريق كبير في المباراة. بدأنا نؤمن بإمكاناتنا وأننا نستطيع المنافسة بدنيا وذهنيا ضد الفرق الكبيرة”.

ووضع بوكيتينو خطة هجومية في مواجهة ريال مدريد الذي عانى من أسوأ بداية محلية في خمس سنوات.

وأتى الأمر ثماره؛ إذ تقدم 3-صفر مع حلول منتصف الشوط الثاني، قبل أن يقلص كريستيانو رونالدو الفارق.