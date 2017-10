الاتحاد الإنجليزي يوقف ديني لاعب واتفورد 3 مباريات بسبب سلوكه العنيف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف تروي ديني، قائد واتفورد ثلاث مباريات عقب قبوله بالاتهام الموجه إليه بارتكاب سلوك عنيف.

وتورط ديني في شجار مع جو ألين، لاعب وسط ستوك سيتي، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد فيكاراغ رود يوم السبت الماضي.

ولم يشاهد طاقم تحكيم اللقاء الواقعة في وقتها لكن الاتحاد الإنجليزي شاهد الواقعة من خلال تسجيل للفيديو أثناء مراجعة للأحداث، أمس الإثنين.

When you call a caveman to play football @T_Deeney (credits:- @ArsenalTerje) pic.twitter.com/Svujpl2beH

— P™ (@Cechque) October 28, 2017