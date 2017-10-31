الاتحاد الإنجليزي يوقف ديني لاعب واتفورد 3 مباريات بسبب سلوكه العنيف

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف تروي ديني، قائد واتفورد ثلاث مباريات عقب قبوله بالاتهام الموجه إليه بارتكاب سلوك عنيف.

وتورط ديني في شجار مع جو ألين، لاعب وسط ستوك سيتي، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد فيكاراغ رود يوم السبت الماضي.

ولم يشاهد طاقم تحكيم اللقاء الواقعة في وقتها لكن الاتحاد الإنجليزي شاهد الواقعة من خلال تسجيل للفيديو أثناء مراجعة للأحداث، أمس الإثنين.

وسيغيب ديني عن المباريات الثلاث المقبلة لواتفورد في الدوري أمام إيفرتون في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ووست هام يونايتد يوم 19 نوفمبر ونيوكاسل يونايتد يوم 25 من الشهر ذاته.

واتهم الاتحاد الإنجليزي واتفورد وستوك سيتي بالفشل في السيطرة على سلوك اللاعبين خلال المباراة.

ويملك الناديان فرصة حتى يوم الجمعة المقبل للرد على الاتهام.