رانييري: غير مندهش من تعثر تشيلسي في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

قال كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي السابق، إن المعاناة التي يواجهها تشيلسي في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليست مفاجئة في ظل عودته لدوري أبطال أوروبا وتعزيز منافسيه لتشكيلاتهم.

وفاز رانييري بالدوري مع ليستر العام 2016 لكنه أقيل بعد تسعة أشهر من التتويج بعد فشل النادي في الحفاظ على مستواه الباهر في الموسم التالي.

وبينما لم يتراجع تشيلسي بهذه الشدة فإن النادي اللندني بدأ الموسم بصورة مهتزة فخسر ثلاث مرات في الدوري في عشر مباريات ويحتل المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، المتصدر.

وأبلغ رانييري، الذي قاد تشيلسي من 2000-2004، صحيفة إيفنينغ ستاندارد “من الصعب دائما الفوز بالدوري لعامين متتاليين.. تشيلسي يشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا وهو أمر ليس بالهين.

“إنه ليس أمرا سهلا خاصة عندما تجدد العديد من الفرق الأخرى تشكيلاتها”.

وبفضل الراحة التي حصل عليها لعدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي تعادل تشيلسي ثلاث مرات وخسر سبع مباريات فقط بجميع المسابقات ليفوز بالدوري للمرة السادسة في تاريخه ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وترتبط مشاكل النادي اللندني أيضا بضعف صفقاته في فترة الانتقالات في وقت أنفقت فيه أندية منافسة مبالغ طائلة من أجل تعزيز تشكيلاتها.

وعاد فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بقوة إلى دوري الأبطال إذ يتصدر المجموعة الثالثة دون هزيمة وأصبح على مشارف التأهل إلى دور الستة عشر.

وأظهر رانييري، الذي يتولى حاليا تدريب نانت الفرنسي، مساندته لكونتي من أجل عودة الفريق لمستواه قبل أن يحل تشيلسي ضيفا على روما في دوري الأبطال في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

وقال رانييري: “إنه سعيد.. هو مدرب رائع ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه لتشيلسي”.

وبعد رحلته إلى إيطاليا يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل.